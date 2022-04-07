Дали бой. Динамо сыграло первый официальный матч с начала войны

Подопечные Игоря Костюка с минимальным счетом уступили лиссабонскому Спортингу (1:2) и выбыли из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 VS Спортинг U-19 / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Военная агрессия Российской Федерации против Украины сорвала матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между Динамо и Спортингом, который должен был состояться в Киеве 2 марта.

УЕФА принял решение перенести поединок в Бухарест и провести его 7 апреля. Естественно весь тренировочный процес был нарушен, футболисты имели мало игровой практики.

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Молодые динамовцы вышли на матч в оптимальном на сегодняшний день составе, за исключением защитника Константина Вивчаренко, который заболел на коронавирус.

Поединок активнее начали гости и уже на 2-й минуте встречи открыли счет. После передачи Матеуша Фернандеша отличился Диогу Кабрал.

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Еще в первом тайме лиссабонцы удвоили счет. Диогу Кабрал оформил дубль ударом в правый угол ворот Нещерета.

Во втором тайме "бело-синие" отыграли один мяч. Назар Волошин заработал пенальти, который четко реализовал Владимир Бражко – 1:2.

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Несмотря на все старания подопечных Игоря Костюка на большее их не хватило. Динамо выбывает из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Победитель поединка Спортинг вышел в 1/4 финала, где сыграет с Бенфикой.

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

Динамо Киев U-19 (Украина) – Спортинг U-19 (Португалия) – 1:2

Голы: Бражко, 49 (пен) – Кабрал, 2, 28.

Динамо: Нещерет – Малыш, Боль, Дячук, Бенедюк – Бражко, Яцык (к), Царенко (Эль Хамлиши, 88), Волошин (Горбач, 90), Диалло – Близниченко.