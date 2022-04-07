Дали бій. Динамо зіграло перший офіційний матч з початку війни

Підопічні Ігоря Костюка з мінімальним рахунком поступилися лісабонському Спортінгу (1:2) і вибули з розіграшу Юнацької ліги УЄФА

Динамо U-19 VS Спортинг U-19 / Фото: Колаж: Сьогодні, Официальный сайт ФК "Динамо"

Військова агресія Російської Федерації проти України зірвала матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між Динамо та Спортінгом, який мав відбутися у Києві 2 березня

УЄФА ухвалив рішення перенести поєдинок у Бухарест та провести його 7 квітня. Звичайно весь тренувальний процес був порушений, футболісти мали обмаль ігрової практики.

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Молоді динамівці вийшли на матч у оптимальному на сьогоднішній день складі, за винятком захисника Костянтина Вівчаренка, який захворів на коронавірус.

Поєдинок активніше розпочали гості і вже на 2-й хвилині зустрічі відкрили рахунок. Після передачі Матеуша Фернандеша відзначився Діогу Кабрал.

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Ще у першому таймі лісабонці подвоїли рахунок. Діогу Кабрал оформив дубль ударом у правий кут воріт Нещерета.

У другому таймі "біло-сині" відіграли один м'яч. Назар Волошин заробив пенальті, який чітко реалізував Володимир Бражко – 1:2.

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Незважаючи на всі старання підопічних Ігоря Костюка, на більше їх не вистачило. Динамо вибуває із розіграшу Юнацької ліги УЄФА.

Переможець поєдинку Спортінг вийшов до 1/4 фіналу, де зіграє з Бенфікою.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

Динамо Київ U-19 (Україна) – Спортінг U-19 (Португалія) – 1:2

Голи: Бражко, 49 (пен) – Кабрал, 2, 28.

Динамо: Нещерет – Малюк, Боль, Дячук, Бенедюк – Бражко, Яцик (к), Царенко (Ель Хамліші, 88), Волошин (Горбач, 90), Діалло – Блізніченко.