Ридав на колінах: дивіться, що сталося з тренером "Саутгемптона" після "Ліверпуля"

В останньому матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" сенсаційно програв "Саутгемптону" (0:1), пропустивши гол на другій хвилині. А головний тренер "святих" Ральф Газенгюттль після фінального свистка ридав на колінах, немов тільки що виграв Лігу чемпіонів або хоча б АПЛ.

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Після матчу 53-річний австрійський фахівець пояснив свою неймовірно емоційну поведінку:

"У мене були сльози на очах через вітер! Коли ти бачиш, як твої підопічні борються щосили – відчуваю неймовірну гордість. Для перемоги тобі потрібна ідеальна гра проти "Ліверпуля". Це був напружений матч, мій голос майже пропав. Хлопці втомилися, віддавши багато сил, але вірили в те, що роблять", – цитує тренера BBC.

Ральф Газенгюттль ридав на колінах / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що Газенгюттль очолив "Саутгемптон" 2018 року, а до цього працював тільки з німецькими клубами. Останній з яких – "Лейпциг". Тепер після 17-ти турів чемпіонату Англії "святі" посідають шосте місце в турнірній таблиці, набравши 29 очок. "Ліверпуль" (33 бали) залишився лідером, але "МЮ" має стільки ж очок і гру в запасі.

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