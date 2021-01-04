"Ліверпуль" сенсаційно програв "Саутгемптону", пропустивши гол на другій хвилині

Чинний чемпіон Англії поки що залишився на першому місці

Несподівано завершився останній матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги. Лідер турніру, "Ліверпуль", програв "Саутгемптону", який посідав дев'яте місце в таблиці. Для підопічних Юргена Клоппа ця поразка стала другою в сезоні.

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До речі, Андрій Шевченко може очолити "Челсі".

Все вирішив гол "Саутгемптона" вже на другій хвилині. Господарі закинули м'яч вперед, де найспритнішим виявився форвард Денні Інгз, який перекинув м'яч через бразильського голкіпера чемпіонів Аліссона – 1:0.

Гості доклали максимум зусиль, щоб хоча б звести зустріч унічию. Однак моменти виникали не тільки у них, але й у господарів. Причому хлопці австрійського тренера Ральфа Газенгюттля не раз могли засмутити "Лівер": м'яч то пролітав біля штанги, то не докочувався до лінії.

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Судді вдавалися до допомоги VAR, один раз ледь не призначили пенальті в ворота "Саутгемптона". На третій доданій хвилині сенегальський форвард "Ліверпуля" Садіо Мане міг забитися своєму колишньому клубу, але після кутового вдарив головою трохи вище поперечини. Незважаючи на невдачу, чемпіон залишився лідером, але "МЮ" має стільки ж очок і гру в запасі.

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