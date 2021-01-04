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You'll Never Walk Alone: як хіт Джеррі Марсдена співають фанати на різних стадіонах світу

4 січня, 14:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Пісня у виконанні групи Gerry & The Pacemakers стала гімном "Ліверпуля" і полюбилася фанатам інших команд

Пішов з життя знаменитий британський співак Джеррі Марсден, який подарував світу головний футбольний гімн – You'll Never Walk Alone, який згодом став гімном англійського "Ліверпуля", але також його співають на багатьох стадіонах по всьому світу.

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Як пісню You'll Never Walk Alone співають фанати різних команд в одному відео:

Пісня була написана композиторами Річардом Роджерсом і Оскаром Хаммерстайном II для мюзиклу "Карусель" ще в 1945 році, проте величезну популярність здобула в 1960-х роках, коли її переспівала ліверпульска група Gerry & The Pacemakers, солістом якої виступав Марсден.

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Місцеві фанати у ту ж мить же підхопили хіт і зробили його неофіційним гімном клубу, а згодом композиція знайшла офіційний статус. Назва пісні з'явилася на емблемі клубу та над входом на домашню арену мерсисайдців "Енфілд". Фанати "Ліверпуля" виконують пісню перед кожним домашнім матчем, а також співали YNWA в Києві під час фіналу Ліги чемпіонів.

Фанати Ліверпуля співають гімн клубу в Києві

А так вболівальники "Ліверпуля" виконували улюблену пісню в умовах соціального дистанціювання.

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Потім традицію виконувати YNWA перед кожним матчем перейняли фанати інших команд по всьому світу, хоча найбільше вона прижилася серед уболівальників шотландського "Селтіка" і дортмундської "Борруссії".

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А так You'll Never Walk Alone виконували фанати "Ліверпуля" і "Боруссії" перед очним поєдинком на "Енфілді".

До речі, нещодавно гімн "Ліверпуля" виконала Лана Дель Рей. Популярна американська співачка переспівала You'll Never Walk Alone. Пісня в її виконанні буде використана в документальному фільмі про англійський клуб.

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вболівальники Ліверпуль Джерри Марсден

Джерело: Сегодня|Спорт

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