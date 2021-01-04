You'll Never Walk Alone: як хіт Джеррі Марсдена співають фанати на різних стадіонах світу

Пішов з життя знаменитий британський співак Джеррі Марсден, який подарував світу головний футбольний гімн – You'll Never Walk Alone, який згодом став гімном англійського "Ліверпуля", але також його співають на багатьох стадіонах по всьому світу.
Як пісню You'll Never Walk Alone співають фанати різних команд в одному відео:
Пісня була написана композиторами Річардом Роджерсом і Оскаром Хаммерстайном II для мюзиклу "Карусель" ще в 1945 році, проте величезну популярність здобула в 1960-х роках, коли її переспівала ліверпульска група Gerry & The Pacemakers, солістом якої виступав Марсден.
Місцеві фанати у ту ж мить же підхопили хіт і зробили його неофіційним гімном клубу, а згодом композиція знайшла офіційний статус. Назва пісні з'явилася на емблемі клубу та над входом на домашню арену мерсисайдців "Енфілд". Фанати "Ліверпуля" виконують пісню перед кожним домашнім матчем, а також співали YNWA в Києві під час фіналу Ліги чемпіонів.
А так вболівальники "Ліверпуля" виконували улюблену пісню в умовах соціального дистанціювання.
Потім традицію виконувати YNWA перед кожним матчем перейняли фанати інших команд по всьому світу, хоча найбільше вона прижилася серед уболівальників шотландського "Селтіка" і дортмундської "Борруссії".
А так You'll Never Walk Alone виконували фанати "Ліверпуля" і "Боруссії" перед очним поєдинком на "Енфілді".
До речі, нещодавно гімн "Ліверпуля" виконала Лана Дель Рей. Популярна американська співачка переспівала You'll Never Walk Alone. Пісня в її виконанні буде використана в документальному фільмі про англійський клуб.
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