Румунський футболіст викинувся із вікна. Що стало причиною самогубства

Колишній нападник кількох румунських клубів Роланд Станеску вчинив самогубство. 32-річний гравець вистрибнув із вікна. Раніше сусід по кімнаті воротаря збірної Італії покінчив життя самогубством.
"2 липня близько 15:38 до поліції надійшло повідомлення про стрибок із вікна на четвертому поверсі. На місце трагедії виїхали поліцейські з двома медичними бригадами. Лікарі проводили реанімаційні дії, але, на жаль, врятувати Станеску не змогли", – цитує поліцію ProSport.ro.
Однією з причин самогубства гравця називають проблеми зі здоров'ям, які Роланд почав відчувати після завершення кар'єри.
Для Станеску це була друга спроба самогубства. Десять років тому він перерізав собі вени після розмови з матір'ю. Вона розповіла синові про сварку з батьком.
Протягом професійної кар'єри Роланд Станеску виступав за Арджеш, Петролул, Дачію Унірю.
Раніше валлійський футболіст Джоел Дарлінгтон наклав на себе руки через регулярні травми. Він постійно страждав на болі в спині через пошкодження хребетного диска, внаслідок чого впав у депресію.