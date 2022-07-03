Румынский футболист выбросился из окна. Что стало причиной самоубийства

32-летний Роланд Станеску уже пытался совершить самоубийство из-за ссоры родителей. Теперь, говорят, у него были проблемы со здоровьем

Роланд Станеску испытывал проблемы со здоровьем после футбола / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший нападающий нескольких румынских клубов Роланд Станеску совершил самоубийство. 32-летний игрок выпрыгнул из окна. Ранее сосед по комнате вратаря сборной Италии покончил жизнь самоубийством.

"2 июля около 15:38 в полицию поступило сообщение о прыжке из окна на четвертом этаже. На место трагедии выехали полицейские с двумя медицинскими бригадами. Врачи проводили реанимационные действия, но, к сожалению, спасти Станеску не смогли", – цитирует полицию ProSport.ro.

Одной из причин самоубийства игрока называются проблемы со здоровьем, которые Роланд начал испытывать после завершения карьеры.

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Для Станеску это была вторая попытка самоубийства. Десять лет назад он перерезал себе вены, после разговора с матерью. Она рассказала сыну о ссоре с отцом.

На протяжении профессиональной карьеры Роланд Станеску выступал за Арджеш, Петролул, Дачию Унирю.

Ранее валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за регулярных травм. Он постоянно страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска, вследствие чего впал в депрессию.