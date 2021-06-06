Сусід по кімнаті воротаря збірної Італії наклав на себе руки

20-річний Сеїд Вісін навчався футболу в академії Мілана і жив в одній кімнаті з нинішнім голкіпером збірної Італії Джанлуїджі Доннаруммою

Сеїд Вісін розпочинав свою кар'єру у Мілані / Фото: Football Italia

В Італії наклав на себе руки колишній випускник академії Мілана Сеїд Вісін. Тіло 20-річного Сеїда виявили вдома. Раніше в Італії футболіст помер під час матчу в пам'ять про його брата.

Вісін народився в Ефіопії і в семирічному віці був усиновлений родиною в Італії. Він грав в академії Мілана, закінчив професійну кар'єру, підробляв офіціантом в ресторані і грав у футзал. Газета Corriere dello Sport опублікувала передсмертну записку Сеїда, в якій він звинувачував у смерті расистські нападки суспільства.

Але прийомний батько ексфутболіста Вальтер Вісін спростував цю інформацію і заявив, що журналісти знайшли пост Сеїда на Facebook дворічної давності, написаний психотерапевту.

"Мій син помер не тому, що відчував дискримінацію, прошу всіх припинити поширення цієї брехні. У нас поки немає відповідей, чому він позбавив себе життя.

У нашому місті всі любили мого сина, він був таким же, як усі. А той лист був написаний в момент роздратування атмосферою, яку Сеїд відчував тоді в Італії. Але він точно ніяк не пов'язаний з суїцидом", – цитує Вісіна-старшого Football Italia.

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Вісін жив в одній кімнаті з голкіпером збірної Італії Джанлуїджі Доннаруммою під час навчання в академії Мілана.

Він також виступав за юнацьку команду Беневенто і закінчив з професійним спортом в 2016 році.

Раніше ми писали, що 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.