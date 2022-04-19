Російський мільярдер допомагає українським біженцям у Франції

Власник Монако та російський олігарх Дмитро Риболовлєв разом зі своїм клубом жертвує гроші організаціям, які допомагають українцям у Франції

Дмитро Риболовлєв допомагає українцям у Франції

Футбольний світ усіляко намагається допомагати Україні у війні проти фашистської Росії. Знаменитості допомагають українцям гуманітарною допомогою та прийомом біженців у всій Європі.

Свою акцію підтримки Україні вирішили виявити французькі клуби Ніцца та Монако, які завтра зустрінуться один з одним у 33 турі Ліги 1. Команди допоможуть нашим біженцям, які шукають притулку у Франції.

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Футболки гравців із матчу виставлять на аукціон на платформі MatchWornShirt. Усі виручені кошти будуть перераховані асоціації Secours Populaire, яка займається поселенням та допомогою українцям у Францію.

Символічно, що власником Монако є російський мільярдер Дмитро Риболовлєв. Раніше олігарх зробив особисту пожертву організації для допомоги українцям із харчовими продуктами, одягом, предметами гігієни, шкільними наборами та меблями.

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Раніше під санкції потрапив Роман Абрамович, а Челсі заборонили провадити фінансову діяльність. Щоправда, клуб все ж таки добився можливості продавати квитки на виїзні поєдинки. Усі отримані кошти лондонці також вирішили передати на допомогу Україні.