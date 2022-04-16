Футбольний тренер-невдаха попросив гравців порушити піст. І це спрацювало!

Наставник Сент-Етьєнна Паскаль Дюпра вирішив переконати мусульман, щоб ті відмовилися від Рамадану заради успіхів команди

Паскаль Дюпра запроваджує нові заборони в Сент-Етьєні / Фото: Getty Images

Французький футбольний клуб Сент-Етьєнн переживає не найкращі часи. Команда йде серед аутсайдерів чемпіонату та ризикує вперше за довгий час вилетіти.

Після 31 туру "зелено-білі" йшли на 18 місці, яке б зобов'язувало команду грати з представником другого дивізіону у плей-офф. Досить цікаве пояснення невдач знайшов тренер Паскаль Дюпра.

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За інформацією GFNF, наставник вирішив поговорити з гравцями-мусульманами, щоб вони припинили посаду під час Рамадану. Коуч обговорив це питання із футболістами приватно.

У Сент-Етьєнні сьогодні виступає понад 60% мусульман. Можливо, це мало ефект, адже сьогодні команда здобула першу перемогу за п'ять матчів (2:1 з Брестом). До цього СЕ пропустив аж 10 голів у двох іграх.

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Рамадан – це місяць посту, якого мусульмани щороку дотримуються навесні і залежить від місячного календаря. Під час посту віруючі повинні відмовитися від їжі, пиття, куріння та інтимної близькості в денний час.

Зазначимо, що Сент-Етьєнн є рекордсменом з перемог у Лізі 1, здобувши 10 чемпіонств (стільки ж у ПСЖ). Щоправда, останнє золото команда добувала аж 1981 року.