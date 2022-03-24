Челсі дозволили продавати квитки на матчі. Клуб має намір передати усі доходи українцям

В АПЛ лондонці зможуть реалізовувати квитки лише на виїзні ігри, а команда не отримає жодного пені доходу

Челсі зможе продавати квитки / Фото: Reuters

Росія продовжує криваву війну проти України. Вже місяць як путінські фашисти бомблять наші міста і не шкодують мирне населення, зокрема й дітей.

Не дивно, що цивілізований світ абстрагується від країни-агресора, накладаючи дедалі більше санкцій на РФ. Стосується це і футболу, де ФІФА та УЄФА викинули зі своїх змагань російські клуби та збірні.

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Також санкції зачепили і російського олігарха Романа Абрамовича. Через них мільярдер залишився без футбольного клубу Челсі, якому заборонили провадити комерційну діяльність.

Щоправда, АПЛ пішла на деякі поступки команді. Челсі дозволили продавати квитки на виїзні матчі чемпіонату, а також на ігри Кубка країни та Ліги чемпіонів. Це означає, що у грі з Реалом у чвертьфіналі ЛЧ лондонці не залишаться без підтримки.

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При цьому весь дохід від продажу квитків буде одразу направлений до Англійської Прем'єр-Ліги. При цьому сам клуб попросив організацію, щоб суму було перераховано жертвам війни в Україні.

Цього сезону Челсі залишилося відіграти чотири виїзні поєдинки в чемпіонаті. Також команда зіграє дві гри проти Реала у ЛЧ та півфінальний поєдинок проти Крістал Пелас у Кубку Англії на "Вемблі". В останніх двох турнірах лондонці можуть зіграти ще більше матчів у разі успіху.