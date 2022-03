Побилися через Абрамовича: фанати Челсі влаштували погром у Франції

Лондонський клуб без особливих проблем вийшов до 1/4 фіналу ЛЧ. Челсі за сумою двох матчів обіграв Лілль із рахунком 4:1. Але майбутнє переможця Ліги чемпіонів під великим питанням.

Майже двадцять років клуб фінансувався із гаманця російського мільярдера Романа Абрамовича – помічника путіна. За підтримку кривавого диктатора Абрамович потрапив під санкції з боку Великої Британії.

Такий поворот подій не сподобався фанатам Челсі, котрі звикли бачити свій клуб серед європейських грандів. Своє обурення вони продемонстрували напередодні матчу із Ліллем.

Вболівальники прибули на поєдинок до Франції і з самого ранку почали бешкетувати в місцевих барах, перетворивши одну з площ Лілля на величезне сміття. Власники барів викликали поліцію, але фани вступили з ними у бійку, скандуючи прізвище колишнього власника Абрамовича.

