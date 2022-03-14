Російські окупанти вбили відомого футболіста та волонтера

Футбольна сім'я України втратила ще одного представника. Від рук рашистів загинув відомий форвард Київщини Олександр Іващик

В Ірпені від рук окупантів загинув футболіст та волонтер Олександр Іващик / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Російсько-фашистські війська продовжують забирати життя мирних українських громадян. У неділю, 13 березня, в Ірпені від російської кулі загинув Олександр Іващик.

Під час війни він займався волонтерською діяльністю. Олександр вивозив людей із зони бойових дій і розвозив продукти нужденним. Про смерть футболіста повідомили на сторінці Києво-Святошинського футболу Facebook.

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Олександр Іващик виступав у аматорських лігах Київщини, де неодноразово визнавався кращим футболістом. Олександр захищав кольори низки клубів – Буча 03, Податковий Університет (Ірпінь), ФК Мироцьке, ФК Чабани, Олімп (Дмитрівка) та інших.

Також він грав у футзал – виступав за ветеранські команди Києва та області. Останньою командою Олександра була ірпенська BKZ. Олександру Іващику було лише 42 роки. У нього залишилися дружина та двоє дітей, а син Владислав, як і батько, теж грає у футбол.

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Це вже не перша смерть українського футболіста від рук російсько-фашистських військ. У перші дні війни від російського снаряду у Києві загинув футболіст ФК Гостомель Дмитро Мартиненко – разом зі своєю мамою.

Дмитрові Мартиненку було 25 років / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

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Віталій Сапило

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