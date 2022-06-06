Росія поскаржилася на Україну. Окупанти забракували нашу форму

У Росії досі не розуміють, чому Крим – це територія України, що підтверджують і міжнародні футбольні федерації

Футболісти завжди підкреслювали, що Крим - це Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація футболу виключила Росію зі своїх змагань через напад на Україну. Але це не зупинило Російський футбольний союз (РФС). Там вирішили накатати кляузу на нашу команду. Нагадаємо, що збірна України цього тижня зіграє у Лізі націй.

РФС подав протест через форму збірної України, на якій зображено Крим.

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"Якщо на екіпіровці іншої країни зображується територія РФ, то відповідно ми повинні були направити такий протест". , – сказав почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.

Його не бентежить той факт, що Крим за міжнародним правом вважається окупованою територією. І ФІФА вважає Крим – Україною.

Нагадаємо, що товариські матчі наша команда грала у спеціальних футболках. Вони мали унікальне зображення карти України з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів.

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А в офіційних поєдинках на формі були просто межі України, звісно, з Кримом.