Россия пожаловалась на Украину. Оккупанты забраковали нашу форму

В России до сих пор не понимают, почему Крым – это территория Украины, что подтверждают и международные футбольные федерации

Футболисты всегда подчеркивали, что Крым - это Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация футбола исключила Россию из своих соревнований из-за нападения на Украину. Но это не остановило Российский футбольный союз (РФС). Там решили состряпать кляузу на нашу команду. Напомним, что сборная Украины на этой неделе сыграет в Лиге наций.

РФС подал протест из-за формы сборной Украины, на которой изображен Крым.

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"Если на экипировке другой страны изображается территория РФ, то соответственно, мы должны были направить такой протест", – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Его не смущает тот факт, что Крым по международному праву считается оккупированной территорией. И ФИФА считает Крым – Украиной.

Напомним, что товарищеские матчи наша команда играла в специальных футболках. На них было уникальное изображение карты Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих нас в войне против российских оккупантов.

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А в официальных поединках на форме были просто границы Украины, естественно, с Крымом.