Репетиція не вдалася: Шахтар поступився Інтеру в матчі Юнацької Ліги чемпіонів

Молодіжна команда донецького Шахтаря поступилася італійському Інтеру в матчі другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Це перша поразка команди у всіх турнірах цього сезону

Шахтар поступився Інтеру в Юнацької лізі УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Долю зустрічі вирішив гол 18-річного півзахисника Чезаре Казадеї на 31-й хвилині зустрічі. Нагадаємо, дорослі команди Інтера і Шахтаря зіграють сьогодні пізніше. Онлайн Інтер – Шахтар вже доступний на нашому сайті.

Шахтар – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Шахтар U19 – Інтер U19 – 0: 1

гол: 0: 1 Казадей (31)

Інтер вийшов в одноосібні лідери турнірної таблиці групи D, набравши після двох турів чотири очки. Шахтар має в своєму активі три бали і поки розташовується на другому місці. Однак друга кілька цього квартету – Реал і Шериф – свій матч другого туру ще не зіграли.

Що стосується матчу перших команд, то більшим фаворитом матчу аналітики називають Інтер. На перемогу чемпіонів Італії встановлено коефіцієнт 1.55, на нічию – 4.50, на перемогу "гірників" – 6.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: