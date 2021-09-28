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Репетиция не удалась: Шахтер уступил Интеру в матче Юношеской Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 сентября, 16:34
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Молодежная команда донецкого Шахтера уступила итальянскому Интеру в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Это первое поражение команды во всех турнирах в этом сезоне
Шахтер уступил Интеру в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер уступил Интеру в Юношеской лиге УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Судьбу встречи решил гол 18-летнего полузащитника Чезаре Казадеи на 31-й минуте встречи. Напомним, взрослые команды Интера и Шахтера сыграют сегодня позже. Онлайн Интер – Шахтер уже доступен на нашем сайте.

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер U19 – Интер U19 – 0:1
Гол: 0:1 Казадей (31)

Интер вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы группы D, набрав после двух туров четыре очка. Шахтер имеет в своем активе три балла и пока располагается на втором месте. Однако вторая пара этого квартета – Реал и Шериф – свой матч второго тура еще не сыграли.

Что касается матча первых команд, то большим фаворитом матча аналитики называют Интер. На победу чемпионов Италии установлен коэффициент 1.55, на ничью – 4.50, на победу "горняков" – 6.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Шахтера – 16%
  • ничья – 22%
  • выигрыш Интера – 62%
  • наиболее вероятный счет – 0:2
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