Реал – Шахтар: дивитись онлайн-трансляцію Ліги чемпіонів

Шахтар проти Реалу! Матч розпочинається о 19:45. Коментарі, фото, відео-повтори голів – у нашому онлайні.
РЕАЛ – ШАХТЕР ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
90+3’
Кінець матчу
90+1’
89’
86’
Заміна
84’
80’
Заміна
80’
Заміна
79’
78’
76’
73’
71’
Заміна
69’
66’
Заміна
61’
Гол
59’
56’
52’
48’
46’
Початок другого тайму
45’
Перерва
45’
42’
39’
Гол
38’
Жовта картка
34’
32’
27’
24’
22’
17’
14’
Гол
13’
11’
8’
6’
3’
1’
Початок матчу
Шахтар після трьох стартових матчів у Лізі чемпіонів посідає останнє місце у групі D. Команда Де Дзербі набрала одне очко. Гірникам дуже потрібна перемога для того, щоб залишатися у боротьбі за плей-оф турніру.
Реал sде другим у групі із шістьма очками. Нагадаємо, що сенсаційний лідер нашого гурту – молдавський Шериф під керівництвом українського тренера Вернидуба (шість очок). Також у квартеті грає італійський Інтер (чотири очки).
ХТО ФАВОРИТ
Господарі. Коефіцієнт на перемогу Реала дорівнює 1.24. Котирування на нічию – 7.00, на перемогу Шахтаря – 14.50.
Отже, аналітики розрахували таку ймовірність результату матчу:
- перемога Реалу – 79%;
- нічия – 14%;
- перемога Шахтаря – 7%.