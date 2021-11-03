Реал – Шахтер: смотреть онлайн трансляцию Лиги чемпионов

Шахтер против Реала! Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видео-повторы голов – в нашем онлайне.
РЕАЛ – ШАХТЕР ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
46’
Начало второго тайма
Второй тайм начался.
45’
Перерыв
Первый тайм завершен.
45’
Какой момент у Фернандо! Нападающий Шахтера убежал от Алабы и Милитао и пробивал в дальний угол, но Куртуа потащил этот удар.
42’
Бензема пробивал потенциально опасный штрафной с 25 метров, но попал в стенку.
39’
Гол
Сравнивает счет Шахтер! Матвиенко забросил мяч в штрафную Реала, Алан Патрик грудью сбросил на Фернандо, и тот в одно касание поразил ворота Куртуа. 1:1.
38’
Желтая карточка
Ферлан Менди получает предупреждение.
34’
Защитники Шахтера позволили Бензема свободно пробить метров с 20-ти, но мяч полетел выше ворот.
32’
Опасно! Мудрик тонкой передачей нашел в штрафной соперника Фернандо, но форвард Шахтера пробил мимо ворот.
27’
Команды немного успокоили игру и по очереди контролируют мяч в центральной зоне.
24’
Мудрик пробил издалека, но мяч прилетел прямо в руки Куртуа.
22’
Тете попытался выполнить прострел в штрафную Реала, но его заблокировали.
17’
Снова спасает Трубин! Васкес пробивал с линии штрафной площадки, но голкипер Шахтера успел выставить ногу и отбить удар.
14’
Гол
Какой же обидный гол привозит себе Шахтер. Трубин в своей штрафной отдал пас Марлону, бразилец не заметил у себя за спиной Винисиуса, который перехватил мяч и выкатил на пустые ворота Бензема. 1:0.
13’
Мудрик опасно врывался в штрафную площадку Реала, но слишком далеко отпустил мяч, и Куртуа забрал его в руки.
11’
Моментище у Шахтера! Алан Патрик хорошо пробивал из-за штрафной, Куртуа был бессилен, но его подстраховала штанга.
8’
Додо упал в штрафной площадке Реала и просил пенальти, но главный арбитр лишь развел руками.
6’
Фантастический сэйв Трубина! Модрич получили мяч в штрафной площадке "горняков" и расстреливал ворота с близкого расстояния, но голкипер продемонстрировал чудеса реакции, отбив мяч на угловой.
3’
Модрич после скидки Винисиуса пробивал из-за штрафной, но его удар заблокировали
1’
Начало матча
Поединок стартовал!
Шахтер после трех стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает последнее место в группе D. Команда Де Дзерби набрала одно очко. Горнякам очень нужна победа для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.
Реал идет вторым в группе с шестью очками. Напомним, что сенсационный лидер нашей группы – молдавский Шериф под руководством украинского тренера Вернидуба (6 очков). Также в квартете играет итальянский Интер (4 очка).
КТО ФАВОРИТ
Хозяева. Коэффициент на победу Реала равен 1.24. Котировка на ничью – 7.00, на победу Шахтера – 14.50.
Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:
- победа Реала – 79%
- ничья – 14%
- победа Шахтера – 7%
Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов