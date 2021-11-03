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Реал – Шахтер: смотреть онлайн трансляцию Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 19:36
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Все самое важное о матче четвертого тура ЛЧ в режиме онлайн – комментарий игры, яркие фото со стадиона в Мадриде, видео-повторы голов
Реал - Шахтер онлайн трансляция матча
Реал - Шахтер онлайн трансляция матча

Шахтер против Реала! Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видео-повторы голов – в нашем онлайне.

РЕАЛ – ШАХТЕР ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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46’

Начало второго тайма

Второй тайм начался.

 

 

45’

Перерыв

Первый тайм завершен.

45’

Какой момент у Фернандо! Нападающий Шахтера убежал от Алабы и Милитао и пробивал в дальний угол, но Куртуа потащил этот удар.

42’

Бензема пробивал потенциально опасный штрафной с 25 метров, но попал в стенку.

39’

Гол

Сравнивает счет Шахтер! Матвиенко забросил мяч в штрафную Реала, Алан Патрик грудью сбросил на Фернандо, и тот в одно касание поразил ворота Куртуа. 1:1.

 

38’

Желтая карточка

Ферлан Менди получает предупреждение.

34’

Защитники Шахтера позволили Бензема свободно пробить метров с 20-ти, но мяч полетел выше ворот.

32’

Опасно! Мудрик тонкой передачей нашел в штрафной соперника Фернандо, но форвард Шахтера пробил мимо ворот.

27’

Команды немного успокоили игру и по очереди контролируют мяч в центральной зоне.

24’

Мудрик пробил издалека, но мяч прилетел прямо в руки Куртуа.

22’

Тете попытался выполнить прострел в штрафную Реала, но его заблокировали.

17’

Снова спасает Трубин! Васкес пробивал с линии штрафной площадки, но голкипер Шахтера успел выставить ногу и отбить удар.

14’

Гол

Какой же обидный гол привозит себе Шахтер. Трубин в своей штрафной отдал пас Марлону, бразилец не заметил у себя за спиной Винисиуса, который перехватил мяч и выкатил на пустые ворота Бензема. 1:0.

 

13’

Мудрик опасно врывался в штрафную площадку Реала, но слишком далеко отпустил мяч, и Куртуа забрал его в руки.

11’

Моментище у Шахтера! Алан Патрик хорошо пробивал из-за штрафной, Куртуа был бессилен, но его подстраховала штанга.

8’

Додо упал в штрафной площадке Реала и просил пенальти, но главный арбитр лишь развел руками.

6’

Фантастический сэйв Трубина! Модрич получили мяч в штрафной площадке "горняков" и расстреливал ворота с близкого расстояния, но голкипер продемонстрировал чудеса реакции, отбив мяч на угловой.

3’

Модрич после скидки Винисиуса пробивал из-за штрафной, но его удар заблокировали

1’

Начало матча

Поединок стартовал!

 

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Шахтер после трех стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает последнее место в группе D. Команда Де Дзерби набрала одно очко. Горнякам очень нужна победа для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.

Реал идет вторым в группе с шестью очками. Напомним, что сенсационный лидер нашей группы – молдавский Шериф под руководством украинского тренера Вернидуба (6 очков). Также в квартете играет итальянский Интер (4 очка).

КТО ФАВОРИТ

Хозяева. Коэффициент на победу Реала равен 1.24. Котировка на ничью – 7.00, на победу Шахтера – 14.50.

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Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:

  • победа Реала – 79%
  • ничья – 14%
  • победа Шахтера – 7%

Реал – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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