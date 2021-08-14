Реал спростував чутки про вихід з чемпіонату Іспанії

Сьогодні видання Mundo Deportivo повідомило, що Реал вивчав можливість виходу з Ла Ліги і подальшого переходу в англійську Прем'єр-лігу.

"Реал Мадрид хоче заявити, що ця інформація є повністю помилковою, абсурдною і неможливою, і вона тільки має намір потривожити, в черговий раз, повсякденне життя нашого клубу", – йдеться на офіційному сайті Реала.

Чутки пояснювалися тим, що президент Реала Флорентіно Перес розлютився на керівництво Ла Ліги, яке не підтримало клуб при створенні Суперліги.

А останньою краплею стало підписання контракту з інвестфондом CVC, проти чого виступили не тільки клуби, але навіть Федерація футболу Іспанії.

Раніше ми писали, що журналіст шантажував президента Реала, вимагаючи за мовчання величезні гроші. Іспанський журналіст Хосе Антоніо Абеллан хотів розбагатіти на аудіозаписах, де голова мадридського Реала Флорентіно Перес поливає брудом футболістів і тренерів.