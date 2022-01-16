Реал – Атлетік: онлайн битви за Суперкубок Іспанії

Зустріч відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Міжнародному стадіоні Короля Фахда. Матч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу з описом усіх ключових моментів
Де дивитись матч Реал – Атлетік
ОНЛАЙН РЕАЛ – АТЛЕТИК
Формат турніру
З 2019 року розіграш Суперкубку Іспанії відбувається за системою "фіналу чотирьох".
Атлетік є чинним володарем Суперкубку Іспанії. Минулого року баски обіграли Реал та Барселону та здобули свій третій трофей. У нинішньому турнірі "баски" пройшли чинного чемпіона Атлетіко, здобувши вольову перемогу 2:1.
Команда Карло Анчелотті на шляху до фіналу лише у додатковий час змогли дотиснути Барсу 3:2.
Загалом у Реала в активі 11 Суперкубків Іспанії. Найбільше трофеїв в активі Барселони – 13.
Форма команд
В останніх п'яти матчах "вершкові" здобули чотири перемоги, а один поєдинок закінчився поразкою Реала від Хетафе з рахунком 0:1. У кожному із цих матчів команда Анчелотті пропускала гол від суперників.
Атлетик не програє чотири матчі поспіль, а остання на сьогодні поразка "левів" була якраз від Реала (1:2).
Історія очних матчів
За всю історію команди зустрічалися 238 разів. Половина поєдинків (119) завершилася на користь Реала, 75 матчів виграв Атлетік, а 44 матчі не виявили переможця.
В останніх п'яти зустрічах явна перевага за "королівським" клубом. У чотирьох поєдинках перемогу святкували гравці Реала та лише в одному Атлетику.
ПРОГНОЗ КРУТОРОГОВА
Футбольний коментатор Кирило Круторогов висловив свою думку щодо майбутнього матчу: "Атлетік – кубкова команда, тому дасть бій Реалу, хоч ті і є фаворитами. Думаю, обидві команди заб'ють. Допускаю нічию в основний час".
Слова перед матчем
Анчелотті: "Команда добре відновилася. У нас немає фізичних проблем. Є сумніви щодо Алаби та Асенсіо, ми оцінимо їхній стан увечері.
План на гру... Я не знаю (сміється). Перемогти.
Ми з Марселіно близькі друзі, іноді це трапляється, коли ти відчуваєш, що ця людина – особлива. Він дуже організований тренер, дуже добрий у дрібних деталях".
Марселіно: "У матчах цього сезону нам не вистачало точних ударів. Мадрид також має цю проблему, хоч і не настільки серйозну.
У них є Бензема та Вінісіус, які забили сумарно 38 голів. Якщо у них буде не найкращий день, це допоможе нам виграти.
Ми збираємося грати згуртовано. У цьому матчі, де ми будемо змушені оборонятися низьким блоком та страждати, будуть непередбачувані моменти. Ми не можемо обіграти Мадрид без страждань.
Вони мають солідну команду, і їхні результати це підтверджують. Ми повинні атакувати розумно. Бути розумними. Атакувати швидко та організовано".
Як команди готувалися до матчу
@edermilitao- Real Madrid C.F. (@realmadriden) January 15, 2022
@Casemiro
@thibautcourtois #Supercopa pic.twitter.com/FGl9qhLFqM
¡Última sesión de trabajo previa a la final #AthleticRealMadrid de mañana!- Athletic Club (@AthleticClub) January 15, 2022
¡ , ! #GeuriaDa #AthleticClub pic.twitter.com/q6fENvIGMn
Котирування букмекерів
Реал є беззаперечним фаворитом матчу. Котирування на підсумкову перемогу "вершкових" у фіналі дорівнюють 1.39, тоді як на Атлетік – 3.15. Імовірність підсумку матчу у відсотках:
- перемога Реалу – 69%
- перемога Атлетіка – 31%
Де дивитись
Матч Реал – Атлетик покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 20:30.