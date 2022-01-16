Реал – Атлетік: онлайн битви за Суперкубок Іспанії

У неділю, 16 січня, відбудеться фінальний матч за Суперкубок Іспанії між мадридським Реалом та Атлетіком із Більбао

Реал VS Атлетік / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Міжнародному стадіоні Короля Фахда. Матч розпочнеться о 20:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу з описом усіх ключових моментів

Де дивитись матч Реал – Атлетік

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ОНЛАЙН РЕАЛ – АТЛЕТИК

Формат турніру

З 2019 року розіграш Суперкубку Іспанії відбувається за системою "фіналу чотирьох".

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Атлетік є чинним володарем Суперкубку Іспанії. Минулого року баски обіграли Реал та Барселону та здобули свій третій трофей. У нинішньому турнірі "баски" пройшли чинного чемпіона Атлетіко, здобувши вольову перемогу 2:1.

Команда Карло Анчелотті на шляху до фіналу лише у додатковий час змогли дотиснути Барсу 3:2.

Загалом у Реала в активі 11 Суперкубків Іспанії. Найбільше трофеїв в активі Барселони – 13.

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Форма команд

В останніх п'яти матчах "вершкові" здобули чотири перемоги, а один поєдинок закінчився поразкою Реала від Хетафе з рахунком 0:1. У кожному із цих матчів команда Анчелотті пропускала гол від суперників.

Атлетик не програє чотири матчі поспіль, а остання на сьогодні поразка "левів" була якраз від Реала (1:2).

Історія очних матчів

За всю історію команди зустрічалися 238 разів. Половина поєдинків (119) завершилася на користь Реала, 75 матчів виграв Атлетік, а 44 матчі не виявили переможця.

В останніх п'яти зустрічах явна перевага за "королівським" клубом. У чотирьох поєдинках перемогу святкували гравці Реала та лише в одному Атлетику.

ПРОГНОЗ КРУТОРОГОВА

Футбольний коментатор Кирило Круторогов висловив свою думку щодо майбутнього матчу: "Атлетік – кубкова команда, тому дасть бій Реалу, хоч ті і є фаворитами. Думаю, обидві команди заб'ють. Допускаю нічию в основний час".

Слова перед матчем

Анчелотті: "Команда добре відновилася. У нас немає фізичних проблем. Є сумніви щодо Алаби та Асенсіо, ми оцінимо їхній стан увечері. План на гру... Я не знаю (сміється). Перемогти. Ми з Марселіно близькі друзі, іноді це трапляється, коли ти відчуваєш, що ця людина – особлива. Він дуже організований тренер, дуже добрий у дрібних деталях".

Марселіно: "У матчах цього сезону нам не вистачало точних ударів. Мадрид також має цю проблему, хоч і не настільки серйозну. У них є Бензема та Вінісіус, які забили сумарно 38 голів. Якщо у них буде не найкращий день, це допоможе нам виграти. Ми збираємося грати згуртовано. У цьому матчі, де ми будемо змушені оборонятися низьким блоком та страждати, будуть непередбачувані моменти. Ми не можемо обіграти Мадрид без страждань. Вони мають солідну команду, і їхні результати це підтверджують. Ми повинні атакувати розумно. Бути розумними. Атакувати швидко та організовано".

Як команди готувалися до матчу

Котирування букмекерів

Реал є беззаперечним фаворитом матчу. Котирування на підсумкову перемогу "вершкових" у фіналі дорівнюють 1.39, тоді як на Атлетік – 3.15. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Реалу – 69%

перемога Атлетіка – 31%

Де дивитись

Матч Реал – Атлетик покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 20:30.