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Барселона – Реал: онлайн "Ель-Класіко" у Суперкубку Іспанії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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12 січня, 11:24
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У середу, 12 січня, пройде суперматч у рамках півфіналу турніру за Суперкубок Іспанії: на Міжнародному стадіоні Короля Фахда в Ріяді зійдуться непримиренні суперники Барселона та Реал

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу з описом усіх ключових моментів

ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Формат турніру

З 2019 року розіграш Суперкубку Іспанії відбувається за системою "фіналу чотирьох". Фіналіст визначиться за підсумками одного матчу.

Якщо основний час завершиться нічиєю, на команди чекає додатковий час і серія пенальті. У другому півфіналі у четвер зіграють Атлетіко та Атлетік.

Суперкубок Іспанії. Фото: Getty Images

Хто рекордсмен

Барселона найбільше ставала володарем Суперкубку країни. Каталонці вигравали трофей 13 разів. Реал відстає від них дві перемоги.

Читайте також: Перше Ель-Класіко для Хаві: анонс матчу Барселона – Реал

А далі – прірва. У найближчого переслідувача – Атлетика – лише три перемоги у Суперкубку. До речі, клуб із Більбао є чинним володарем трофею.

Форма команд

Барселона не програє вже упродовж п'яти матчів у всіх турнірах. Щоправда, і стабільним їх результат назвати важко – перемоги команда Хаві чергує з нічиїми. Це все вилилося у шосте місце у чемпіонаті.

Реал почав рік із поразки Хетафе, але ця невдача не позначилася на позиціях клубу. "Сливочне" впевнено лідирують у чемпіонаті та пробилися до наступного кола Кубка країни, обігравши скромний Альяконо за участю нашого Андрія Луніна.

Історія очних матчів

Протистояння між Реалом та Барселоною – найвідоміше у світі. Вперше команди перетнулися на полі понад сотню років тому і з того часу встигли зіграти друг проти одної понад 200 матчів.

В останніх п'яти матчах Барселона ніяк не може обіграти Реал, зазнавши за цей час чотири поразки. У першому колі чемпіонату Іспанії каталонці вдома поступилися з рахунком 1:2.

Слова перед матчем

Хаві: "Реал знаходиться у дуже гарній формі, можливо, найкращий клуб в Іспанії в даний час, якщо дивитися на турнірну таблицю.

Класико непередбачуване, на мій досвід, і ми повинні показати свої сильні сторони і постаратися здобути потрібний результат. Ми знаємо, що можемо доставити їм проблеми. Це дуже важлива гра.

Хаві. Фото: Reuters

Карло Анчелотті: "Барселона мені подобається, тому що Хаві має чітке розуміння того, яку гру він хоче бачити.

Він дотримується ідентичності цього клубу. Вони мали гарну серію. З ідеями Хаві команда ставатиме кращою".

Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Як команди готувалися до матчу

Котирування букмекерів

Аналітики вважають Реал фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті в основний час – 1.95, на нічию – 3.90, на перемогу Барселони – 3.75.

Читайте також: Грандіозна битва за Суперкубок Іспанії: де дивитись матч Барселона – Реал та хто фаворит

Щодо котирувань на прохід у наступний раунд, то вони наступні:

  • Барселона – 2.65
  • Реал – 1.52

Де дивитись

Матч Барселона – Реал покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 21:00.

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