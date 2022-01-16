Реал – Атлетик: онлайн битвы за Суперкубок Испании

В воскресенье, 16 января, состоится финальный матч за Суперкубок Испании между мадридским Реалом и Атлетиком из Бильбао

Реал VS Атлетик / Фото: Коллаж: Сегодня

Встреча состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Международном стадионе Короля Фахда. Матч начнется в 20:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча с описанием всех ключевых моментов

Где смотреть матч Реал – Атлетик

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ОНЛАЙН РЕАЛ – АТЛЕТИК

Формат турнира

С 2019 года розыгрыш Суперкубка Испании проходит по системе "финала четырех".

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Атлетик является действующим обладателем Суперкубка Испании. В прошлом году баски обыграли Реал и Барселону и добыли свой третий трофей. В нынешнем турнире "баски" прошли действующего чемпиона Атлетико, добыв волевую победу 2:1.

Команда Карло Анчелотти по пути в финал лишь в дополнительное время смогли дожать Барсу 3:2.

Всего у Реала в активе 11 Суперкубков Испании. Больше всего трофеев в активе Барселоны – 13.

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Форма команд

В последних пяти матчах "сливочные" одержали четыре победы, а один поединок закончился поражением Реала от Хетафе со счетом 0:1. В каждом из из этих матчей команда Анчелотти пропускала гол от соперников.

Атлетик не проигрывает четыре матча подряд, а последнее на сегодняшний день поражение "львов" было как раз от Реала (1:2).

История очных матчей

За всю историю команды встречались 238 раз. Половина поединков (119) завершилась в пользу Реала, 75 матчей выиграл Атлетик, а 44 матча не выявили победителя.

В последних пяти встречах явный перевес за "королевским" клубом. В четырех поединках победу праздновали игроки Реала и лишь в одном Атлетика.

ПРОГНОЗ КРУТОРОГОВА

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов высказал свое мнение по предстоящему матчу: "Атлетик – кубковая команда, поэтому даст бой Реалу, хоть те и являются фаворитами. Думаю, обе команды забьют. Допускаю ничью в основное время".

Слова перед матчем

Анчелотти: "Команда хорошо восстановилась. У нас нет физических проблем. Есть сомнения насчет Алабы и Асенсио, мы оценим их состояние вечером. План на игру... Я не знаю (смеется). Победить. Мы с Марселино близкие друзья, иногда это случается, когда ты чувствуешь, что этот человек – особенный. Он очень организованный тренер, очень хорош в мелких деталях".

Марселино: "В матчах этого сезона нам не хватало точных ударов. У Мадрида тоже есть эта проблема, хоть и не настолько серьезная. У них есть Бензема и Винисиус, которые забили суммарно 38 голов. Если у них будет не лучший день, это поможет нам выиграть. Мы собираемся играть сплоченно. В этом матче, где мы будем вынуждены обороняться низким блоком и страдать, будут непредсказуемые моменты. Мы не можем обыграть Мадрид без страданий. У них солидная команда, и их результаты это подтверждают. Мы должны атаковать разумно. Быть умными. Атаковать быстро и организованно".

Как команды готовились к матчу

Котировки букмекеров

Реал является безоговорочным фаворитом матча. Котировки на итоговую победу "сливочных" в финале равны 1.39, тогда как на Атлетик – 3.15. Вероятность итога матча в процентах:

победа Реала – 69%

победа Атлетика – 31%

Где смотреть

Матч Реал – Атлетик покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 20:30.