Путінські клоуни. Російські пропагандисти не показали в ефірі підтримку України

Російське пропаганда пробиває чергове дно. Російський канал Матч ТВ перервав трансляцію матчу Бундесліги Боруссія – Лейпциг через "політичні причини"

Підтримка України ріже очі російським пропагандонам / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У 28-му турі чемпіонату Німеччини зустрічалися дортмундська Боруссія та команда Лейпціг.

Таймер поєдинку показував 13-у хвилину першого тайму, коли коментатор Ігор Китманов повідомив, що трансляція переривається.

Реклама

"На жаль, ми маємо перерватися, перервати нашу трансляцію з незалежних від нас причин. Прийнято вважати, що футбол поза політикою, але у Бундеслізі не завжди дотримується цього правила", – сказав коментатор країни-агресора.

Під час трансляції в ефір потрапляли кадри з банерами на підтримку України та проти війни, яку розв'язала Росія.

Трансляцію так і не відновили. Російське спортивне телебачення продовжує пробивати дно. Незабаром вони показуватимуть своїм глядачам лише чемпіонати Нікарагуа та Еритреї. Тільки ці країни підтримують криваву авантюру Путіна.

Реклама

Нагадаємо, що раніше у Росії прибрали прапори України з трансляції матчу Ліги Європи. Тоді у поєдинку Вест Гем – Севілья гол Андрія Ярмоленка приніс лондонцям прохід до 1/4 фіналу.