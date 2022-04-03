Путинские клоуны. Российские пропагандисты не показали в эфире поддержку Украины

Российское пропаганда пробивает очередное дно. Российский канал Матч ТВ прервал трансляцию матча Бундеслиги Боруссия – Лейпциг из-за "политических причин"

Поддержка Украины режет глаза российским пропагандонам / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

В 28-м туру чемпионата Германии встречались дортмундская Боруссия и команда Лейпциг.

Таймер поединка показывал 13-ю минуту первого тайма, когда комментатор Игорь Кытманов сообщил, что трансляция прерывается.

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"К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдается это правило", – сказал комментатор страны-агрессора.

Во время трансляции в эфир попадали кадры с баннерами в поддержку Украины и против войны, которую развязала Россия.

Трансляцию так и не возобновили. Российское спортивное телевидение продолжает пробивать дно. Скоро они будут показывать своим зрителям только чемпионаты Никарагуа и Эритреи. Только эти страны и поддерживают кровавую авантюру Путина.

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Напомним, что ранее в России убрали флаги Украины с трансляции матча Лиги Европы. Тогда в поединке Вест Хэм – Севилья гол Андрея Ярмоленко принес лондонцам проход в 1/4 финала.