Путін досяг свого? Російська мова отримає офіційний статус

Всесвітня федерація футболу розгляне можливість надання офіційного статусу трьом мовам. Серед них і російська

Інфантіно давно товаришує з Путіним / Фото: Getty Images

Росія вже понад місяць веде активну фазу війни проти України. Армія Путіна нещадно бомбардує наші міста під приводом міфічної "спецоперації", через що страждає мирне населення і навіть діти.

Агресія РФ призвела до небувалих санкцій у всіх сферах життя, зокрема й у футболі. Російські клуби не допускають до єврокубків, а ФІФА дискваліфікувала збірну з відбору на ЧС-2022.

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Проте схоже, що організація не готова остаточно попрощатися з окупантами. Як повідомляє L'Equipe, ФІФА роздумує над тим, щоб зробити у себе російську мову офіційною.

ФІФА / Фото: Reuters

Конгрес відбудеться вже 31 березня і на ньому винесуть на голосування надання офіційного статусу трьом мовам – російській, арабській та португальській. Зазначається, що нові мови сприятимуть репрезентативному підходу для мов, які використовуються в асоціаціях-членах.

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Правда, джерело стверджує, що використання мов не буде на постійній основі і застосовуватиметься лише епізодично. На даний момент офіційними мовами ФІФА є англійська, іспанська та французька.

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Також особливий статус є й у німецької мови. Причина – розташування штаб-квартири організації в Цюриху. Це місто належить до німецькомовної частини Швейцарії.