Путин добился своего? Русский язык получит официальный статус

Всемирная федерация футбола рассмотрит возможность предоставления официального статуса трем языкам. Среди них и русский

Инфантино давно дружит с Путиным / Фото: Getty Images

Россия уже больше месяца ведет активную фазу войны против Украины. Армия Путина нещадно бомбардирует наши города под предлогом мифической "спецоперации", отчего страдает мирное население и даже дети.

Агрессия РФ привела к небывалым санкциям во всех сферах жизни, в том числе и футболе. Российские клубы не допускают к еврокубкам, а ФИФА дисквалифицировала сборную с отбора на ЧМ-2022.

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Впрочем, похоже, что организация не готова окончательно попрощаться с оккупантами. Как сообщает L'Equipe, ФИФА раздумывает над тем, чтобы сделать у себя русский язык официальным.

ФИФА / Фото: Reuters

Конгресс состоится уже 31 марта и на нем вынесут на голосование предоставление официального статуса трем языкам – русскому, арабскому и португальскому. Отмечается, что новые языки будут способствовать более репрезентативному подходу для языков, которые используются в ассоциациях-членах.

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Правда, источник утверждает, что использование языков не будет на постоянной основе и будет применяться лишь эпизодически. На данный момент официальными языками ФИФА являются английский, испанский и французский.

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Также особый статус есть и у немецкого языка. Причина – расположение штаб-квартиры организации в Цюрихе. Данный город относится к немецкоговорящей части Швейцарии.