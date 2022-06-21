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Хай приїде, голову йому відірву! Уродженець Росії погрожує ексгравцеві збірної України

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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21 червня, 17:36
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Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв злий від того, що Іван Ордець ігнорує війну проти його Батьківщини
Олександр Алієв жорстко пройшовся по Івану Ордецю
Олександр Алієв жорстко пройшовся по Івану Ордецю

Війна Росії проти нашої країни поєднала футболістів навколо допомоги країні. При цьому є й такі горе-спортсмени, які вирішили засунути язик глибше і залишатися "поза політикою".

Найяскравішим прикладом можна назвати рекордсмена збірної України за кількістю матчів Анатолія Тимощука. Його приклад вирішив наслідувати і футболіст московського Динамо Іван Ордець.

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Нещодавно захисник ще й потрапив у скандал, весело відриваючись на корпоративі під час війни. Ця ситуація викликала гнів у його колишнього партнера зі збірної України Олександра Алієва.

"Приїде сюди – голову йому відірву, відразу кажу. Ордецю – відразу ж. Думаю, не один тільки я хочу, багато хто хоче. І Андрюха Богданов хоче. Коли закінчується сезон у Росії, цей дивак сидить і веселиться на корпоративах. Що ж ти, падло, сюди не приїхав?

Ти ж за країну грав, а тепер сидиш у Москві та веселишся, коли наші люди гинуть. Коли у твоїй Волновасі, де ти народився, міста нема. Його просто зім'яли! А він сидить і веселиться, радіє, кінець сезону в нього.

Кажу одразу. Нехай приїде, я голову відірву йому одразу, виродку цьому. Думає лише про гроші. Ти що, не заробив у Шахтарі та Динамо Москва? Та ти допомагай людям тут, у Бучі, в Ірпені, у Волновасі".

Нагадаємо, що з початку війни уродженець Хабаровська Алієв вступив до лав тероборони та пішов захищати свою нову Батьківщину зі зброєю в руках. Раніше ексгравець Динамо жорстко пройшовся і по Тимощуку.

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