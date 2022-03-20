Засунув язик у заднє місце і заробляє гроші! Ексгравець Динамо продовжує знищувати Тимощука

Олександр Алієв не стримується у висловлюваннях щодо рекордсмена збірної України, який ігнорує російську агресію

Анатолій Тимощук та Олександр Алієв / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні продовжується вже четвертий тиждень. Армія російських фашистів бомбардує міста під виглядом якоїсь удаваної спецоперації, вбиваючи навіть дітей.

Багато українських спортсменів підтримують країну або на гуманітарному фронті, або в теробороні. Щоправда, є й унікуми, які воліють ігнорувати війну.

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Найяскравіший приклад зі світу спорту – Анатолій Тимощук, який працює у тренерському штабі Зеніту. Уродженець Луцька не сказав жодного слова про вторгнення Росії, що можна пояснити жирним контрактом із клубом "Газпрому". По своєму експартнеру зі збірної України жорстко пройшовся Олександр Алієв.

"Тимощуку не писав і не збираюся. Ця людина показала, який він патріот України. Це просто якась ганчірка. Зробити фотки та виставити в Instagram, щоб показати людям, – це так. А коли прийшли горе та війна... Йому ж ніхто не каже брати автомат і йти воювати. Він міг висловити підтримку нашим військовим, хлопцям на передовій, які борються за нашу країну. Гинуть мирні люди та дітки, а він навіть слова не сказав. Засунув язик у заднє місце, сидить собі спокійно та заробляє гроші. Для нього це головне, він зрадник. Він завжди був підлабузником".

Раніше Алієв назвав Тимощука і Ордеця обі*цяними ганчірками через ігнорування війни в Україні. Сам ексгравець Динамо є уродженцем російського Хабаровська, проте у перші ж дні війни вступив до тероборони, щоб захистити Київ від путінських орків.