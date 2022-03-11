Тренуватиме дворову команду: УАФ покарала Тимощука за мовчання

З моменту нападу Росії колишня легенда національної команди України ніяк не підтримав свою батьківщину, не виступив за мир і продовжує працювати тренером у Зеніті із Санкт-Петербурга.
Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Анатолія Тимощука, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив такі рішення:
- - позбавити Тимощука А.А. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- - доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука О. О. всіх державних нагород та почесних звань;
- - позбавити Тимощука А.О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України;
- - виключити Тимощука А.А. із офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;
- - заборонити Тимощуку А.О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.
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Раніше ми повідомляли, що з'явилися факти, які певною мірою пояснюють мовчання Тимощука. Колишній прес-секретар Анатолія Тимощука Віталій Юрченко підозрює, що Тимощук був завербований ФСБ Росії. Юрченко отримав на пошту з невідомої адреси документи, що це підтверджують.