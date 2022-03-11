Будет тренировать дворовую команду: УАФ наказала Тимощука за молчание

С момента нападения России бывшая легенда национальной команды Украины никак не поддержал свою родину, не выступил за мир и продолжает работать тренером в Зените из Санкт-Петербурга.
Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Анатолия Тимощука, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял следующие решения:
- - лишить Тимощука А.А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- - поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
- - лишить Тимощука А.А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- - исключить Тимощука А.А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
- - запретить Тимощуку А.А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Далее по теме
Ранее мы сообщали, что появились факты, которые в некоторой мере объясняют молчание Тимощука. Бывший пресс-секретарь Анатолия Тимощука Виталий Юрченко подозревает, что Тимощук был завербован ФСБ России. Юрченко получил на почту подтверждающие документы с неизвестного адреса.