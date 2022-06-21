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Пусть приедет, башку ему оторву! Уроженец России угрожает экс-игроку сборной Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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21 июня, 17:36
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Бывший футболист Динамо Александр Алиев зол из-за того, что Иван Ордец игнорирует войну против его Родины
Александр Алиев жестко прошелся по Ивану Ордецу
Александр Алиев жестко прошелся по Ивану Ордецу

Война России против нашей страны объединила футболистов вокруг помощи стране. При этом, есть и такие горе-спортсмены, которые решили засунуть язык поглубже и оставаться "вне политики".

Самым ярким примером можно назвать рекордсмена сборной Украины по количеству матчей Анатолия Тимощука. Его примеру решил последовать и футболист московского Динамо Иван Ордец.

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Недавно защитник еще и попал в скандал, весело отрываясь на корпоративе во время войны. Эта ситуация вызвала гнев у его бывшего партнера по сборной Украины Александра Алиева.

"Приедет сюда – башку ему оторву, сразу говорю. Ордецу – сразу же. Думаю, не один только я хочу, многие хотят. И Андрюха Богданов хочет. Когда заканчивается сезон в России, этот чудак сидит и веселится на корпоративах. Что же ты, падло, сюда не приехал?

Ты же за страну играл, а теперь сидишь в Москве и веселишься, когда наши люди гибнут. Когда в твоей Волновахе, где ты родился, города нет. Его просто смяли! А он сидит и веселится, радуется, конец сезона у него..

Говорю сразу. Пусть приедет, я башку оторву ему сразу же, уроду этому. Думает только о деньгах. Ты что, не заработал в Шахтере и Динамо Москва? Да ты помогай людям здесь, в Буче, в Ирпене, в Волновахе".

Напомним, что с начала войны уроженец Хабаровска Алиев вступил в ряды теробороны и пошел защищать свою новую Родину с оружием в руках. Ранее экс-игрок Динамо жестко прошелся и по Тимощуку.

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