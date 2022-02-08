Гармата Кулача принесла Луческу перемогу над "Динамо" (відео)

Київське Динамо обіграло тбіліських одноклубників у товариському матчі на тренувальному зборі в Туреччині. Долю зустрічі вирішив лише один м'яч

Владислав Кулач забив гол-красень / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середині першого тайму Владислав Кулач підстеріг відскок із чужої штрафної площі та метрів з 20-ти пробив точно у кут.

Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 1:0

Гол: Кулач (21)

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Динамо 1-й тайм: Бущан, Кендзера, Боль, Бурда, Дубінчак, Сидорчук, Гармаш, Кулач, Буяльський, Вітіньо, Шкурін (Ванат, 31)

2-й тайм: Бущан (Моргун, 74), Тимчик, Забарний, Сирота, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Циганков, де Пена, Антюх, Ванат (Беседін, 62)

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Це був п'ятий спаринг на другому тренувальному зборі для "Динамо". Як кияни грали в Туреччині раніше:

Свій наступний поєдинок кияни проведуть 10 лютого, коли зустрінуться із клубом Широкі Брієг із Сербії.