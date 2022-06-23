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Повії, які вибрали звання. Воронін розчарувався у російських зірках

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
23 червня, 18:46
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Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін у перший день війни розірвав контракт із московським Динамо та залишив Росію
Андрій Воронін різко висловився про російських зірок
Андрій Воронін різко висловився про російських зірок / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок війни екс-зірка Ліверпуля та збірної України Андрій Воронін зустрів у Москві, де працював тренером у місцевому Динамо Але вторгнення Росії в Україну не залишило вибору одеситу і він першим же рейсом вивіз свою родину до Німеччини.

Війна змусила Вороніна багато в чому переосмислити своє ставлення до людей, зокрема російських зірок кіно та естради. Більшість артистів із країни-агресора засунули свій язик подалі, або відкрито підтримали злочинні дії кремлівського диктатора. На їхньому тлі виділився Максим Галкін, який не побоявся виступити проти війни.

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"Галкін – сам одесит і не хоче жити в країні, в якій не можна нічого сказати, що не сподобалося б владі. Мені й раніше подобалася творчість Галкіна, але після його висловлювань, коли по Одесі вдарили на Великдень та загинули люди, з'явилася більша повага. Хочеться вірити, що до голосу таких медійних людей дослухаються.

Максим Галкін вперше прокоментував чутки, що його заборонили у Росії
Максим Галкін вперше прокоментував чутки, що його заборонили у Росії / Фото: Скріншот з YouTube

Дуже подобався Володимир Машков. "Ліквідація" для мене – шедевр. Найкращий серіал після "Місце зустрічі змінити не можна". Коли дізнався, що Машков несе, розчарувався. Це стосується і тих, хто виступав на концертах на підтримку спецоперації. Безруков Дюжев взагалі, схоже, накачався якимись препаратами – просто фантастика, що він ліпить.

Рашиста Машкова звинувачують у домаганнях
Рашиста Машкова звинувачують у домаганнях / Фото: скріншот

Галкін самодостатній. Адже він не сказав нічого на підтримку президента України або що вона чимось краща, а Росія гірша. Максим просто засудив війну, як і будь-яка нормальна людина.

А решта навіть рота не відкрили. Повії. Їм дорожче звання. Не знаю чим ще можна виправдати", – сказав Воронін в інтерв'ю виданню Зеркало.

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Раніше Максим Шацьких розповів про життя у Росії та вплив їхнього фюрера Путіна на громадську думку. Екс-форвард Динамо вважає, що люди зазомбовані та їх не переконати.

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