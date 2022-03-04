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Зупиніть сучого сина Путіна! Андрій Воронін – відверто про війну в Україні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 березня, 17:58
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Екс-футболіст збірної України розірвав контракт із московським Динамо та полетів до Німеччини. До вашої уваги – велике інтерв'ю Вороніна
Андрій Воронін висловив свою патріотичну позицію
Андрій Воронін висловив свою патріотичну позицію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України іде вже дев'ятий день. Агресія сусідньої країни суттєво вдарила по їхньому спорту, оскільки ФІФА та УЄФА виключили російські збірні та клуби з турнірів.

Також спостерігається масовий відтік легіонерів із російської Прем'єр-Ліги, особливо це стосується українців. Одним із них став асистент головного тренера московського Динамо Андрій Воронін.

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Воронин: РФ стреляет в мирных жителей

Українець розірвав контракт зі столичним клубом і відлетів до Німеччини. Екс-гравець збірної України дав широке інтерв'ю місцевому виданню Bild, в якому висловився щодо російської агресії на його Батьківщині

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Як добирався з Москви літаком

Ми вилетіли з Москви літаком, перш ніж польоти припинили. Але ми не змогли приземлитися у Дюсельдорфі. Ми летіли через Амстердам. Мій батько, який нещодавно був прооперований, моя свекруха, моя дружина та діти зараз тут. Вони ходили до німецької школи в Москві. Але школа зараз не має значення.

Російська пропаганда та що рухає Путіним

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А чи він сам це знає? Можливо, він просто хоче бути у підручниках з історії. Але він ніколи там не опиниться. Або ж опиниться як злочинець.

Відвага України змушує Путіна погодитись на переговори. Колаж "Сьогодні"
Відвага України змушує Путіна погодитись на переговори. Колаж "Сьогодні"

У мене та багатьох інших українців є друзі у Росії. А у них є друзі та родичі в Україні. А потім вони нападають на нас, Путін атакує мою країну. Так багато людей померло. Це діти українських та російських матерів.

Але в Росії про це ніхто не дізнається. Там цього не покажуть по телевізору. 90 відсотків навіть не знають, що відбувається. Путіну все одно на людей. Це шкодить не лише нам, а й російському народові.

Про Україну

Мені погано. Дійсно, погано, коли я бачу фото з рідного краю, коли дивлюся новини. Все це нереально, як фільм жахів. У мене майже не лишилося слів.

Результат воєнного вторгнення Росії в Україну
Результат воєнного вторгнення Росії в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі мої думки та моє серце в Україні. У мене є друзі у Харкові, у Києві, у моїй рідній Одесі. Я отримую повідомлення кожні п'ять хвилин. Це важко терпіти. Я просто хочу допомогти грішми. Якби я був зараз в Україні, я, мабуть, теж тримав би в руках пістолет.

Про підтримку України від німців та росіян

Я вдячний людям у Берліні. Весь світ підтримує нашу країну. Люди в Росії також налаштовані проти Путіна. Я отримую повідомлення з усього світу від колишніх товаришів по команді, від інших спортсменів, від росіян, які пишуть мені: "Вибачте, це не ми".

Андрій Воронін
Андрій Воронін / Фото: Instagram

Що потрібно зробити для припинення війни

Зупиніть цього сучого сина Путіна, допоможіть біженцям та відправте зброю, щоб ми могли захистити себе. Я так пишаюся нашою країною. У нас прекрасні міста та люди. Ми продовжуватимемо боротися і ми переможемо. Але ціна така висока, багато мертвих. Ми живемо у 2022 році, а не за часів Другої світової війни.

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