Проститутки, выбравшие звания. Воронин разочаровался в российских звездах

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин в первый день войны расторг контракт с московским Динамо и покинул Россию

Андрей Воронин резко высказался о российских звездах / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало войны экс-звезда Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин встретил в Москве, где работал тренером в местном Динамо. Но вторжение России в Украину не оставило выбора одесситу и он первым же рейсом вывез свою семью в Германию.

Война заставила Воронина во многом переосмыслить свое отношение к людям, в том числе к российским звездам кино и эстрады. Большинство артистов из страны-агрессора засунули свой язык подальше, или открыто поддержали преступные действия кремлевского диктатора. На их фоне выделился Максим Галкин, который не побоялся выступить против войны.

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"Галкин ведь сам одессит и не хочет жить в стране, в которой нельзя ничего сказать, что не понравилось бы власти. Мне и раньше нравилось творчество Галкина, но после его высказываний, когда по Одессе ударили на Пасху и погибли люди, появилось больше уважение. Хочется верить, что к голосу таких медийных людей прислушиваются.

Максим Галкин впервые прокомментировал слухи, что его запретили в России / Фото: Скриншот из YouTube

Очень нравился Владимир Машков. "Ликвидация" для меня – шедевр. Лучший сериал после "Место встречи изменить нельзя". Когда узнал, что Машков несет, был разочарован. Это касается и тех, кто выступал на концертах в поддержку "спецоперации". Безруков… Дюжев вообще, похоже, накачался какими-то препаратами – просто фантастика, что он лепит.

Рашиста Машкова обвиняют в домогательствах / Фото: скриншот

Галкин самодостаточен. Он ведь не сказал ничего в поддержку президента Украины или что она чем-то лучше, а Россия хуже. Максим просто осудил войну, как и любой нормальный человек. А остальные даже рот не открыли. Проститутки. Им дороже звания. Не знаю, чем еще можно оправдать", – сказал Воронин в интервью изданию Зеркало.

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Ранее Максим Шацких рассказал о жизни в России и влиянии их фюрера Путина на общественное мнение. Экс-форвард Динамо считает, что люди зазомбированы и их не переубедить.