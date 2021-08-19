Прив'язав себе до шасі: футболіст збірної Афганістану загинув при спробі втекти з країни

Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі загинув при спробі втекти з країни. Спортсмен забрався в відсік шасі літака, де його останки пізніше виявили пілоти

Закі Анварі загинув під час спроби втікти з Афганістану / Фото: Instagram, REUTERS

Після того, як таліби встановили контроль над столицею Афганістану Кабулом, тисячі місцевих жителів намагалися покинути країну різним способами.

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Закі Анварі був одним з тих, хто штурмував військовий літак США C-17A. За однією з версій, він прив'язав себе до шасі.

При підльоті до Катару пілоти виявили несправність механізму шасі. Член екіпажу відправився перевірити поломку і виявив там людські останки. Пізніше стало відомо, що вони належали Анварі. Про це написав у Twitter журналіст Бабак Тагвай.

The New York Times повідомив, що після цього членам екіпажу знадобилася допомога психотерапевтів і священиків. В цей же день в Мережі з'явилося відео. на якому зображено невідоме тіло зовні літака.

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До речі, напередодні ми писали, що американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула. Рейс став одним з небагатьох, які могли евакуювати одночасно таку кількість людей.