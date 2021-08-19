Привязал себя к шасси: футболист сборной Афганистана погиб при попытке сбежать из страны

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны. Спортсмен забрался в отсек шасси самолета, где его останки позже обнаружили пилоты

Заки Анвари погиб при попытке убежать из Афганистана / Фото: Instagram, REUTERS

После того, как талибы установили контроль над столицей Афганистана Кабулом, тысячи местных жителей пытались покинуть страну разным способами.

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Заки Анвари был одним из тех, кто штурмовал военный самолет США C-17A. По одной из версий, он привязал себе к шасси.

При подлете к Катару пилоты обнаружили неисправность механизма шасси. Член экипажа отправился проверить поломку и обнаружил там человеческие останки. Позже стало известно, что они принадлежали Анвари. Об этом написал в Twitter журналист Бабак Тагвай.

The New York Times сообщил, что после этого членам экипажа понадобилась помощь психотерапевтов и священников. В этот же день в Сети появилось видео. на котором запечатлено неизвестное тело снаружи самолета.

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Кстати, накануне мы писали, что американский грузовой самолет вывез более 600 беженцев из Кабула. Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей.