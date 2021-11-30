"Причому тут Мессі?" Легенда футболу назвав винних у незаслуженому врученні "Золотого м'яча"

Уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек вважає незаслуженою критику у відношенні до володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі

Збігнєв Бонек став на захист Ліонеля Мессі / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку колишнього президента Польського футбольного союзу, причини проблеми у виборі лауреатів варто шукати у засновнику призу – France Football.

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"У всій цій плутанині я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі. Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей з France Football", – написав Бонек в Twitter.

W тим caym baaganie, nie rozumiem wylewania szamba на LM. To nie on siebie wybra. Po prostu formua si wyczerpaa і trzeba j zmieni, тобто wyzwanie dla ludzi z FF, - Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 30, 2021

Зазначимо, що поляк Збігнєв Бонек був третім у класифікації найкращих футболістів світу "Золотий м'яч" у 1982 році.

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Нагадаємо, що Ліонель Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч", обійшовши у голосуванні польського нападаючого Баварії Роберта Левандовського.

Раніше володар Золотого м'яча 1990 року Лотар Маттеус висловився, що вважає несправедливим присудження цієї нагороди за підсумками 2021-го Ліонелю Мессі , а не Роберту Левандовського.

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