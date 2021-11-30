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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Причому тут Мессі?" Легенда футболу назвав винних у незаслуженому врученні "Золотого м'яча"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 11:26
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Уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек вважає незаслуженою критику у відношенні до володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі
Збігнєв Бонек став на захист Ліонеля Мессі
Збігнєв Бонек став на захист Ліонеля Мессі / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку колишнього президента Польського футбольного союзу, причини проблеми у виборі лауреатів варто шукати у засновнику призу – France Football.

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"У всій цій плутанині я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі.

Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей з France Football", – написав Бонек в Twitter.

Зазначимо, що поляк Збігнєв Бонек був третім у класифікації найкращих футболістів світу "Золотий м'яч" у 1982 році.

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Нагадаємо, що Ліонель Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч", обійшовши у голосуванні польського нападаючого Баварії Роберта Левандовського.

Раніше володар Золотого м'яча 1990 року Лотар Маттеус висловився, що вважає несправедливим присудження цієї нагороди за підсумками 2021-го Ліонелю Мессі , а не Роберту Левандовського.

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Мессі і Левандовський – головні фаворити "Золотого м'яча"
Мессі і Левандовський – головні фаворити "Золотого м'яча" / Фото: Twitter, REUTERS

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