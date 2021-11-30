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Я не розумію цей світ! Володар Золотого м'яча шокований перемогою Мессі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 листопада, 08:38
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Володар Золотого м'яча 1990 року Лотар Маттеус вважає несправедливим присудження цієї нагороди за підсумками 2021-го Ліонелю Мессі, а не Роберту Левандовському
Левандовський - найкращий нападник, Мессі - найкращий футболіст 2021 року
Левандовський - найкращий нападник, Мессі - найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

Ліонель Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч", перемігши у голосуванні 180 журналістів з усього світу Роберта Левандовського.

Цей результат шокував знаменитого німця Лотара Маттеуса – чемпіона світу та Європи, який виграв "Золотий м'яч"-1990.

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"Одверто кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ. За всієї поваги до Ліонеля Мессі та всіх інших чудових номінованих гравців, ніхто не заслужив нагороди так, як Левандовський".

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський
Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський / Фото: Reuters

"France Football не присудив йому приз і минулого року. Хоча якщо взяти всі титули, які Роберт виграв із Баварією 2020 року, – він уже неперевершений".

"Проте навіть якщо врахувати лише 2021 рік, він був кращий за інших. Він побив 100-річний рекорд Герда Мюллера, знову очолив список бомбардирів у кожному змаганні, перевершив усіх на національному та міжнародному рівнях. Мессі ж, хоч і виграв Кубок Америки з Аргентиною, зовсім блідий у Парижі".

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"Бензема також показав класний футбол, але нічого не виграв із Реалом".

"Салах чудовий останніми місяцями, але на початку цього року у нього була тривала посуха".

"Жоржиньо, звісно, виграв два дуже великі титули з Челсі та збірною Італії, але він далеко не так виокремлюється, як нападник Баварії".

"І навіть Роналду не був таким стабільним і винятковим, як Роберт. Те, що Левандовський не переміг, для мене просто незбагненно", – наводить слова Лотара Маттеуса Sky Deutschland.

Нагадаємо, після вручення "Золотого м'яча"-2021 Мессі змусили натиснути на червону кнопку. Нападник Парі Сен-Жермен запалив Ейфелеву вежу на свою честь.

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Ліонель Мессі запалює вежу
Ліонель Мессі запалює вежу

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