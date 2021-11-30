Я не розумію цей світ! Володар Золотого м'яча шокований перемогою Мессі

Ліонель Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч", перемігши у голосуванні 180 журналістів з усього світу Роберта Левандовського.
Цей результат шокував знаменитого німця Лотара Маттеуса – чемпіона світу та Європи, який виграв "Золотий м'яч"-1990.
"Одверто кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ. За всієї поваги до Ліонеля Мессі та всіх інших чудових номінованих гравців, ніхто не заслужив нагороди так, як Левандовський".
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"France Football не присудив йому приз і минулого року. Хоча якщо взяти всі титули, які Роберт виграв із Баварією 2020 року, – він уже неперевершений".
"Проте навіть якщо врахувати лише 2021 рік, він був кращий за інших. Він побив 100-річний рекорд Герда Мюллера, знову очолив список бомбардирів у кожному змаганні, перевершив усіх на національному та міжнародному рівнях. Мессі ж, хоч і виграв Кубок Америки з Аргентиною, зовсім блідий у Парижі".
"Бензема також показав класний футбол, але нічого не виграв із Реалом".
"Салах чудовий останніми місяцями, але на початку цього року у нього була тривала посуха".
"Жоржиньо, звісно, виграв два дуже великі титули з Челсі та збірною Італії, але він далеко не так виокремлюється, як нападник Баварії".
"І навіть Роналду не був таким стабільним і винятковим, як Роберт. Те, що Левандовський не переміг, для мене просто незбагненно", – наводить слова Лотара Маттеуса Sky Deutschland.
Нагадаємо, після вручення "Золотого м'яча"-2021 Мессі змусили натиснути на червону кнопку. Нападник Парі Сен-Жермен запалив Ейфелеву вежу на свою честь.