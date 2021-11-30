"Причем тут Месси?" Легенда футбола назвал виновных в незаслуженном вручении "Золотого мяча"

Прославленный в прошлом польский футболист Збигнев Бонек считает незаслуженной критику по отношению к обладателю "Золотого мяча-2021" Лионелю Месси

Збигнев Бонек встал на защиту Лионеля Месси / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению бывшего президента Польского футбольного союза причины проблемы в выборе лауреатов стоит искать в учредителе приза – France Football.

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"Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько дерьма выливается на Лео Месси. Не он выбрал себя. Эта формула исчерпала себя, ее нужно менять. Это проблема людей из France Football", — написал Бонек в Twitter.

W tym caym baaganie, nie rozumiem wylewania szamba na LM. To nie on siebie wybra. Po prostu formua si wyczerpaa i trzeba j zmieni, to jest wyzwanie dla ludzi z FF, — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 30, 2021

Отметим, что поляк Збигнев Бонек был третьим в классификации лучших футболистов мира "Золотой мяч" в 1982 году.

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Напомним, что Лионель Месси получил свой седьмой "Золотой мяч", обойдя в голосовании польского нападающего Баварии Роберта Левандовски.

Ранее обладатель Золотого мяча 1990 года Лотар Маттеус высказался, что считает несправедливым присуждение этой награды по итогам 2021-го Лионелю Месси, а не Роберту Левандовски.

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