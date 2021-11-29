Їсть задом наперед і роздає мільйони: ТОП-10 фактів про футболіста, якому не дали "Золотий м'яч"

Ми зібрали маловідомі факти з життя нападаючого Баварії Роберта Левандовського, якого чомусь не назвали найкращим футболістом світу

Роберт Левандовський і його сім'я

На думку Олега Блохіна, який виграв "Золотий м'яч" у 1975 році, за підсумками 2021-го цієї нагороди мав бути удостоєний Роберт Левандовський.

Олега Володимировича підтримали багато експертів із усього світу, але їх голосів було недостатньо. "Золотий м'яч" виграв Ліонель Мессі. А Левандовський став найкращим нападником року.

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Назвали Робертом не просто так

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Роберт Левандовський народився 21 серпня 1988 року у Варшаві. Йому дали англійське ім'я, оскільки батько вважав, що в майбутньому він житиме і працюватиме за кордоном. Роберт – ім'я німецького походження і перекладається як "блискучий від слави". І батько не помилився, його син і справді купається у променях софітів.

Спортивна сім'я – запорука успіху

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Футболіст народився у сім'ї, де всі без винятку вели активний спосіб життя. У дитинстві він досяг успіху в баскетболі, волейболі та гандболі. Мама Івона грала у волейбол за команду AZS Warsaw, а по завершенні кар'єри перейшла на тренерську роботу. Батько Кшиштоф був футболістом столичного Хутніка, а потім став тренером із дзюдо. Роберт має сестру Мілену, яка також грала у волейбол.

Навіть дружину Левандовський вибрав зі спорту Анна – бронзовий призер чемпіонату світу з карате. До речі, кожен свій гол він присвячує батькові, який помер 2005 року.

Став обличчям FIFA 15 у Польщі

Левандовський став обличчям однієї з найпопулярніших футбольних ігор у світі. У новій версії футбольного симулятора в рейтингу популярності гравців на першому місці розташувався нападник ПСЖ Ліонель Мессі з рейтингом 93. Другим йде Роберт Левандовський (92), а третє місце розділили Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Неймар та Ян Облак (91).

Маленький зріст – не перешкода!

Роберт у юності переживав через свій маленький зріст. Перший тренер Міхал Херман розповідав про Роберта, що той не завжди міг влучити по м'ячу. Але із завзятістю відпрацьовував прийоми... Зараз зріст футболіста 1,85 метра.

Мільйон євро на боротьбу з коронавірусом

Robert Lewandowski and his wife Anna have donated 1 million to support efforts against the coronavirus pandemic pic.twitter.com/dQbowsrIa4 - B/R Football (@brfootball) March 21, 2020

Левандовський разом зі своєю дружиною Анною у березні 2020 року пожертвували мільйон євро. Крім цього, пара займається благодійністю і робить внески Дитячому меморіальному інституту здоров'я у Варшаві.

"Це моя футболка, в якій я зіграв у матчі Бундесліги з Шальке. У цій грі я зробив хет-трик. Я виставляю її на аукціон у рамках проекту Less-App, а гроші від продажу будуть пожертвовані польським лікарням", – написав Левандовський в Instagram.

Також Роберт є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Боні та Клайд по-польськи

У 2013 році Левандовський одружився з Анною Стахурською, польською каратисткою та особистим тренером. З Робертом Анна познайомилася у 2007 році. Вони обидва, будучи студентами, відвідали семінар у Варшавській школі освіти та спорту. Молоді люди відразу сподобалися друг одному і почали зустрічатися.

Їм навіть не завадила відстань. Адже каратистка жила у Польщі, а футболіст грав у Німеччині. Вони не бояться креативити, завжди на очах у журналістів, молоді, красиві, спортивні та одягнені завжди з голочки. Справжня пара – Боні та Клайд. Їхня перша дочка Клара народилася у 2017 році, а друга дочка, Лора, народилася у 2020 році.

"Тіло"

Колишній одноклубник Левандовського по Борусії Нурі Сахін дав йому прізвисько "Тіло" за його мускулисту "раму".

Забив п'ять голів за дев'ять хвилин

У 2015 році Левандовський забив п'ять голів за дев'ять хвилин у матчі проти Вольфсбурга. Він вийшов з лави запасних у перерві і відразу вплинув на гру, забивши найшвидший хет-трик в історії Бундесліги, за яким послідувала найбільша кількість голів, забитих в одному матчі ліги.

Їда починається з десерту!

Роберт Левандовський слідує одному з найбільш химерних підходів до їжі: зворотне харчування. Нападник починає трапезу з десерту – зазвичай брауні – за яким слідують рис чи гречка, потім м'ясо чи риба і, нарешті, салат чи суп. Ідея полягає в тому, щоб "відокремити вуглеводи та білки, щоб організм не був перевантажений сумішшю продуктів та інгредієнтів".

Дружина-чемпіонка

Анна народилася 7 вересня 1988 року у Лодзі, Польща. Займається карате з раннього віку. Вона виборола свою першу медаль у цьому виді спорту у 2008 році. Загалом виграла три медалі чемпіонату світу, шість медалей чемпіонату Європи та 29 медалей чемпіонату Польщі за свою кар'єру.

Анна досягла успіху не тільки в спорті, але і в освіті. 2012-го вона стала кандидатом наук, захистивши дисертацію в Академії фізичної культури. У вересні 2020 року дівчина стала фахівцем із харчування. В даний час розвиває свій блог у Instagram, який називається Healthy Plan from Ann. Там Ганна дає рекомендації стосовно дієт та правильного способу життя.