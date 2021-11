Їсть задом наперед і роздає мільйони: ТОП-10 фактів про футболіста, якому не дали "Золотий м'яч"

На думку Олега Блохіна, який виграв "Золотий м'яч" у 1975 році, за підсумками 2021-го цієї нагороди мав бути удостоєний Роберт Левандовський.

Олега Володимировича підтримали багато експертів із усього світу, але їх голосів було недостатньо. "Золотий м'яч" виграв Ліонель Мессі. А Левандовський став найкращим нападником року.

Сідайте зручніше, зараз ми розповімо те, що ви точно ще не чули про польського бомбардира.

Роберт Левандовський народився 21 серпня 1988 року у Варшаві. Йому дали англійське ім'я, оскільки батько вважав, що в майбутньому він житиме і працюватиме за кордоном. Роберт – ім'я німецького походження і перекладається як "блискучий від слави". І батько не помилився, його син і справді купається у променях софітів.

Футболіст народився у сім'ї, де всі без винятку вели активний спосіб життя. У дитинстві він досяг успіху в баскетболі, волейболі та гандболі. Мама Івона грала у волейбол за команду AZS Warsaw, а по завершенні кар'єри перейшла на тренерську роботу. Батько Кшиштоф був футболістом столичного Хутніка, а потім став тренером із дзюдо. Роберт має сестру Мілену, яка також грала у волейбол.

Навіть дружину Левандовський вибрав зі спорту Анна – бронзовий призер чемпіонату світу з карате. До речі, кожен свій гол він присвячує батькові, який помер 2005 року.

Левандовський став обличчям однієї з найпопулярніших футбольних ігор у світі. У новій версії футбольного симулятора в рейтингу популярності гравців на першому місці розташувався нападник ПСЖ Ліонель Мессі з рейтингом 93. Другим йде Роберт Левандовський (92), а третє місце розділили Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Неймар та Ян Облак (91).

Роберт у юності переживав через свій маленький зріст. Перший тренер Міхал Херман розповідав про Роберта, що той не завжди міг влучити по м'ячу. Але із завзятістю відпрацьовував прийоми... Зараз зріст футболіста 1,85 метра.

Robert Lewandowski and his wife Anna have donated 1 million to support efforts against the coronavirus pandemic pic.twitter.com/dQbowsrIa4