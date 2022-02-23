Представницю оргкомітету ЧС-2022 зґвалтували у Катарі

Паола Шитекат, яка працювала в оргкомітеті ЧС-2022, втекла з Дохи після зґвалтування та звинувачень у позашлюбному сексі.
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Дівчина розповіла, що вночі до її будинку проникнув знайомий і зґвалтував її. Паола написала заяву в поліцію, після чого її викликали у відділок.
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"Коли я приїхала до поліції, переді мною поставили нападника", – розповіла Шитекат.
Чоловік стверджував, що пара мала стосунки. І, за словами Паоли, з цього моменту все розслідування було зосереджено навколо її позашлюбного зв'язку. У Катарі це звинувачення передбачає від 100 ударів батогом до семи років позбавлення волі.
Нападника було виправдано, оскільки не було відеозапису нападу. А Шитекат не чекаючи суду виїхала з країни. Євроспорт.
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