До ЧС-2022 у Катарі збудували стадіон з унікальним дахом

Арена на 60 000 глядачів побудована у вигляді намету, який протягом століть використовувався кочовими племенами Катару

Стадіон, де пройдуть матчі ЧС-2022 / Фото: REUTERS

У катарському місті Ель-Хаур відкрили стадіон "Аль-Байт", де відбудуться матчі футбольного чемпіонату світу 2022 року.

Арена унікальна – єдина у світі з натяжним дахом.

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Офіційна церемонія відкриття стадіону відбулася перед матчем Кубка арабських націй, де зустрілися збірні Катару та Бахрейну (1:0).

На святі виступила відома іракська співачка Рахма Ріяд. А завершилося шоу яскравим феєрверком.

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ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS 1 /15

Раніше ми писали, що у Досі запустили спеціальний годинник. Він веде зворотній відлік до старту чемпіонату світу, який розпочнеться 21 листопада 2022 року. Вперше мундіаль пройде восени та взимку.