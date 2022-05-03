Ганьба світовим лідерам. Екс-тренер Шахтаря дорікнув великим державам

Луїш Каштру негативно відгукнувся про діяльність країн, які не шукають миру, а навпаки просувають війну

Луїш Каштру дорікає світовим лідерам / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомі українці все частіше почали звинувачувати західні країни, які зголосилися бути союзниками України, але реальної допомоги не надають. Так вважає Володимир Кличко, котрі відкрито про це заявив британському телеканалу. Про бездіяльність світових країн-лідерів заговорив і екс-наставник Шахтаря донецького Луїш Каштру.

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Португальський фахівець, який зараз працює у Бразилії, висловив свою думку щодо бездіяльності світового суспільства. Каштру вважає, що країни не прагнуть завершити війну, а навпаки лише її підігрівають:

"Насамперед, я вважаю, що це ганьба для світу, ганьба для світових лідерів, що там відбувається, як і на будь-якій війні у світі. Я вважаю, що світові лідери мають бути миротворцями, а не воїнами. І коли з'являється якийсь світовий лідер, що просуває війну, решта явно має утримувати цей імпульс і наближати мир. У мене є контакти, так, сім'ї, які сплять у жахливих умовах. Вони змушені спати у підвалах, у гаражах, багато родин опинилися розділені. Це жахливо, що там трапляється. Послухайте, я навіть не знаю, що сказати… Просто міцно обіймаю всю Україну та всіх українців за те, через що вони проходять." – сказав Луїш Каштру в інтерв'ю Terra .

/ Фото: Колаж: Сьогодні, usyk_kate1505

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