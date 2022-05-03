Позор мировым лидерам. Экс-тренер Шахтера упрекнул великие державы

Луиш Каштру негативно отозвался о деятельности стран, которые не ищут мир, а наоборот продвигают войну

Луиш Каштру упрекает мировых лидеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Известные украинцы все чаще начали обвинять западные страны, которые вызвались быть союзниками Украины, но на самом деле реальной помощи не предоставляют. Так считает Владимир Кличко, которые открыто об этом заявил британскому телеканалу. О бездеятельности мировых стран-лидеров заговорил и экс-наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру.

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Португальский специалист, который сейчас работает в Бразилии, высказал свое мнение по поводу бездеятельности мирового общества. Каштру считает, что страны не стремятся завершить войну, а наоборот только ее подогревают:

"В первую очередь я считаю, что это позор для мира, позор для мировых лидеров, что там происходит, как и на любой войне в мире. Я считаю, что мировые лидеры должны быть миротворцами, а не воинами. И когда появляется какой-то мировой лидер, продвигающий войну, остальные явно должны удерживать этот импульс и приближать мир. У меня есть контакты, да, семьи, которые спят в ужасных условиях. Они вынуждены спать в подвалах, в гаражах, многие семьи оказались разделены. Это ужасно, что там происходит. Послушайте, я даже не знаю, что сказать… Просто крепко обнимаю всю Украину и всех украинцев за то, через что они проходят." – сказал Луиш Каштру в интервью Terra.

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