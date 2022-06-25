Постраждав від змія. Гравцю збірної Бразилії потрібна операція

Чемпіон Америки у складі збірної Бразилії Лукас Пакета порізав палець під час запуску повітряного змія

Пакет отримав травму під час дитячої забави / Фото: Колаж: Сьогодні

Півзахисник Ліона та збірної Бразилії пішов на лікарняний через безневинну гру. Лукас Пакета травмував палець, запускаючи повітряного змія. Футболісту доведеться робити операцію. Раніше велогонщик зійшов з дистанції через безглузду травму.

"Спогад про дитячі ігри також має свої наслідки. Сьогодні я запускав повітряного змія і порізав собі палець. Все добре, але щоб у майбутньому не було проблем з рухами, на мене чекає невелика операція", – написав Пакета в соцмережах.

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Пакета виступає за Ліон з 2020 року, куди перейшов із Мілана. Наразі трансферна вартість футболіста оцінюється у 35 млн євро.

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Минулого сезону він взяв участь у 43 матчах у всіх турнірах, у яких забив 11 голів та зробив сім результативних передач.

За збірну Бразилії Лукас Пакета провів 31 матч та забив 7 голів. 2019 року став переможцем Кубка Америки.

Раніше ми розповідали, як лікар, який біг на допомогу футболісту, травмувався.