Порція ненависті від українського тренера: "У війні винен російський народ"

Юрій Вірт вважає, що звинувачувати лише Путіна у вторгненні в Україну мало, винні усі росіяни

Вірт вважає винними у війні весь російський народ / Фото: Колаж: Сьогодні

Не лише Путін винен у тому, що відбувається на території України. Російський народ його підтримує та обирає, а значить також є активним учасником та агресором у війні. Так вважає український тренер Юрій Вірт.

"У війні винен російський народ, адже багато хто підтримує Путіна. Якщо ви підтримуєте Путіна, то винен увесь народ. Не можна казати, що винен один Путін, а вони всі білі та пухнасті. Вони так само винні, а може й більше, бо вони приходять і голосують за нього. До них прийде велике горе, я навіть у цьому не маю сумніву. Все повернеться, Україна переможе і буде вільною, незалежною, процвітаючою країною."

Юрій Вірт / Фото: Facebook Yuriy Virt

Реклама

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Також Юрій Вірт знову присоромив футбольного зрадника України Анатолія Тимощука:

" Якби Тимощук побачив, що відбувається в Україні, в українських містах та селах, гадаю, він покинув би свою команду і жив у іншій країні. Він особисто має прокоментувати, чому він ухвалив це рішення. Це його особисте життя, особистий вчинок. За всі вчинки людина повинна відповідати."

Юрій Вірт виставив на аукціон для допомоги ЗСУ головну нагороду кар'єри / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, що екс-гравець донецького Шахтаря, з яким воротар виграв Кубок УЄФА, усіма силами підтримує українську армію. Заради цього Вірт виставив на аукціон пам'ятну медаль за перемогу у європейському турнірі .

Не пропустіть: сьогодні продовжаться змагання у Лізі чемпіонів. Поєдинок Вільярреал – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.