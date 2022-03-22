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Аукціон допомоги. Тренер УПЛ торгує переможну медаль Кубка УЄФА

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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22 березня, 14:00
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Екс-воротар донецького Шахтаря Юрій Вірт виставив найціннішу нагороду на благодійний аукціон, аби допомогти ЗСУ
Юрій Вірт виставив на аукціон для допомоги ЗСУ головну нагороду кар'єри
Юрій Вірт виставив на аукціон для допомоги ЗСУ головну нагороду кар'єри / Фото: Колаж: Сьогодні

Вторгнення російських окупантів, які продовжують бомбардувати вільні міста, об'єднало футбольну спільноту України для протистояння оркам. Гравці, тренери, керівництво клубів та функціонери організовано допомагають біженцям, армії та теробороні.

Віддати найціннішу нагороду футбольної кар'єри для допомоги Збройним силам України готовий головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт.

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Юрій Вірт
Юрій Вірт / Фото: Facebook Yuriy Virt

Юрій Вірт допомагає ЗСУ
Юрій Вірт допомагає ЗСУ / Фото: Facebook Yuriy Virt

Екс-голкіпер донецького Шахтаря організував на своїй сторінці у Instagram благодійний аукціон. Мета – зібрати максимально можливу грошову суму для української армії.

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" Виставляю на аукціон свою лімітовану медаль за перемогу Шахтаря у Кубку УЄФА 2009 року. Ця перемога – найбільша в українському клубному футболі. Таких медалей обмежена кількість. Кінець торгів – у четвер (24.03) о 20.00 год. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Стартова ціна – 2000 грн. Мінімальний крок – 1000 грн

ВАЖЛИВО! Торги пройдуть у коментарях під цією посадою! Ставки приймаються лише від живих та відкритих облікових записів"

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легенди спорту

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
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