Попливли після Шерифа: Реал безвольно програв Еспаньйолу

Команда Карло Анчелотті до цього тижня не знала поразок у нинішньому сезоні, однак два матчі з, здавалося б, набагато слабшими за класом суперниками все змінили

Реал програв Еспаньйолу в матчі 8-го туру Ла Ліги / Фото: Reuters

У поєдинку 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський Реал, в якому виступає української голкіпер Андрій Лунін, на виїзді програв Еспаньйолу з рахунком 1:2.

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Лунін традиційно провів весь поєдинок на лаві для запасних, а Тібо Куртуа, який зайняв місце у воротах, не зміг врятувати свою команду від двох пропущених голів.

У першому таймі зустрічі відзначився нападник господарів Рауль де Томас, якому асистував Адріан Ембарба.

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На 60-й хвилині матчу з передачі Кейді Барі гол забив півзахисник Еспаньола Алейш Відаль.

Все, що вдалося зробити "вершковим", так це забити гол престижу – результативний удар в активі Каріма Бензема.

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Команда Карло Анчелотті, яка до цього тижня не знала поразок у нинішньому сезоні, програла другий матч поспіль.

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, у вівторок Реал у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів сенсаційно програв молдовському Шерифу, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб.

З 17 очками в активі Реал залишається лідером в турнірній таблиці Ла Ліги, але тепер випереджає мадридський Атлетіко лише за рахунок кращої різниці м'ячів.

Чемпіонат Іспанії. 8-й тур

Еспаньол – Реал 2: 1

Голи: Томас, 17, Відаль, 60 – Бензема, 71