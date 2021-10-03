3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Попливли після Шерифа: Реал безвольно програв Еспаньйолу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 жовтня, 20:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Команда Карло Анчелотті до цього тижня не знала поразок у нинішньому сезоні, однак два матчі з, здавалося б, набагато слабшими за класом суперниками все змінили
Реал програв Еспаньйолу в матчі 8-го туру Ла Ліги
Реал програв Еспаньйолу в матчі 8-го туру Ла Ліги / Фото: Reuters

У поєдинку 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський Реал, в якому виступає української голкіпер Андрій Лунін, на виїзді програв Еспаньйолу з рахунком 1:2.

Читайте також: Вернидуб привіз з Мадрида футболку найкращого гравця світу

Реклама

Лунін традиційно провів весь поєдинок на лаві для запасних, а Тібо Куртуа, який зайняв місце у воротах, не зміг врятувати свою команду від двох пропущених голів.

У першому таймі зустрічі відзначився нападник господарів Рауль де Томас, якому асистував Адріан Ембарба.

Реклама

На 60-й хвилині матчу з передачі Кейді Барі гол забив півзахисник Еспаньола Алейш Відаль.

Все, що вдалося зробити "вершковим", так це забити гол престижу – результативний удар в активі Каріма Бензема.

Реклама

Команда Карло Анчелотті, яка до цього тижня не знала поразок у нинішньому сезоні, програла другий матч поспіль.

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, у вівторок Реал у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів сенсаційно програв молдовському Шерифу, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб.

З 17 очками в активі Реал залишається лідером в турнірній таблиці Ла Ліги, але тепер випереджає мадридський Атлетіко лише за рахунок кращої різниці м'ячів.

Чемпіонат Іспанії. 8-й тур

Еспаньол – Реал 2: 1

Голи: Томас, 17, Відаль, 60 – Бензема, 71

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Неділя, 3 жовтня
0:0
Дивись на:
2:0
Дивись на:
1:0
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти