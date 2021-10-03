Попливли після Шерифа: Реал безвольно програв Еспаньйолу

У поєдинку 8-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський Реал, в якому виступає української голкіпер Андрій Лунін, на виїзді програв Еспаньйолу з рахунком 1:2.
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Лунін традиційно провів весь поєдинок на лаві для запасних, а Тібо Куртуа, який зайняв місце у воротах, не зміг врятувати свою команду від двох пропущених голів.
У першому таймі зустрічі відзначився нападник господарів Рауль де Томас, якому асистував Адріан Ембарба.
На 60-й хвилині матчу з передачі Кейді Барі гол забив півзахисник Еспаньола Алейш Відаль.
Все, що вдалося зробити "вершковим", так це забити гол престижу – результативний удар в активі Каріма Бензема.
Команда Карло Анчелотті, яка до цього тижня не знала поразок у нинішньому сезоні, програла другий матч поспіль.
ОГЛЯД МАТЧУ
Нагадаємо, у вівторок Реал у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів сенсаційно програв молдовському Шерифу, який очолює український фахівець Юрій Вернидуб.
З 17 очками в активі Реал залишається лідером в турнірній таблиці Ла Ліги, але тепер випереджає мадридський Атлетіко лише за рахунок кращої різниці м'ячів.
Чемпіонат Іспанії. 8-й тур
Еспаньол – Реал 2: 1
Голи: Томас, 17, Відаль, 60 – Бензема, 71